Lhama e pássaros são os novos moradores do Parque Ecológico

Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

O Zoológico de Americana recebeu nesta semana novos moradores: um exemplar de lhama e seis pássaros de diferentes espécies. Os animais já estão em exposição no Parque Ecológico “Eng. Cid Almeida Franco” e somam aos outros 400 que fazem parte do Zoo.

A lhama chegou por meio de uma doação feita por uma instituição particular. A espécie ruminante habita a América do Sul, na região da Cordilheira dos Andes, possui pelagem longa e lanosa e pode medir de 1,4 a 2,4 metros de altura. Uma característica marcante da espécie é que os animais, quando irritados, podem arremessar muco pela boca que se assemelham a “cuspidas”. O animal que veio para o Parque é um macho adulto e se encontra em exposição aos visitantes no recinto em frente aos pequenos felídeos.

Quanto aos pássaros, são dois papagaios da espécie shauá e dois papagaios-moleiros, ambos em extinção, um papagaio-galego e uma maritaca-maracanã. Todos estão expostos no Parque.

O Parque Ecológico de Americana funciona de terça a domingo, das 8h às 17h, mas a entrada pode ser feita até as 16h, quando termina a venda de ingressos. O Zoo fica localizado à Avenida Brasil, 2525, no Jardim Ipiranga. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3406 2075.