Levantamento aponta que médicos recebem mais de R$ 45 mil no HM

Os salários são pagos pela Associação Plural, contratada pela Fusame (Fundação de Saúde de Americana) para a administração dos recursos humanos do HM. Como previsto em contrato, as remunerações são definidas de acordo com as horas trabalhadas. Os denunciantes, no entanto, juntaram à documentação entregue ao MP um parecer do TCE (Tribunal de Contas do Estado) que coloca sob suspeita a veracidade dos horários cumpridos.

A Plural, segundo o TCE, também não disponibiliza a escala médica diária em local acessível ao público. “Foi novamente suscitada a não verificação da economicidade e vantajosidade na terceirização de tais serviços públicos essenciais”, conclui o conselheiro.

O Executivo rebate as acusações e afirma que o poder público realiza a fiscalização da carga horária trabalhada, que seria comprovada pelas imagens de um circuito interno de câmeras.

INDÍCIOS. De acordo com a vereadora Maria Giovana Fortunato (PC do B), presidente da Comissão Especial formada na câmara, a Plural, responsável pela contratação dos profissionais, conta com a prerrogativa legal de definir a remuneração dos médicos. Mas, para ela, existem indícios de graves irregularidades. “Há, no mínimo, imoralidade com relação aos super-salários”, afirmou. A vereadora fez outra denúncia. Um quarto médico com salário alto é parente de um dos profissionais que integram o grupo beneficiado pelas remunerações estratosféricas. “Estamos próximos ao MP, para que possamos resolver o caso”, disse.

Thiago Brochi (PSDB), membro da comissão e integrante da base de apoio do Executivo na câmara, disse que o município não pode depender da Plural. No seu entendimento e no de Maria Giovana, a terceirização dos serviços pode esconder irregularidades que escapam à fiscalização. A formação de um consórcio de saúde formando por cidades da microrregião, segundo a vereadora, talvez seja a melhor alternativa para suprir a falta de médicos. Os municípios passariam a compartilhar especialistas, de acordo com a necessidade de cada um.

Brochi suspeita que nem o próprio prefeito Omar najar (PMDB) conheça o teor das denúncias. “O prefeito não tem como saber de tudo. Cabe à comissão marcar reuniões com o Executivo e negociar uma solução alternativa”, disse ele. O que é inadmissível, a seu ver, é a atual estrutura precária, onde pacientes de cardiologia esperam dois anos por uma consulta. Estamos desperdiçando dinheiro”, desabafou.

Direção da empresa nega existência de problemas

A direção da Associação Plural nega a veracidade das denúncias feitas pela comissão da câmara. De acordo com Olavo Tarricone Filho, presidente do Conselho de Administração da entidade, os médicos que prestam serviço recebem por hora trabalhada, e que qualquer cidadão ou o próprio promotor público poderá apurar a devida prestação de serviço no prontuário médico. Isso pode ser feito pessoalmente, ou por meio do Siab (Sistema de Informação de Atenção Básica), software do SUS que armazena informações. E o valor pago pela hora consta no contrato de prestação de serviço assinado com o médico.

Com relação à constatação do TCE sobre a marcação irregular de ponto no dia 18 de maio, Tarricone assume ter autorizado a anotação antecipada do horário de saída. “Os colaboradores trabalham até 18 horas in loco, sendo que um médico, especificamente, realizava quatro cirurgias no mesmo dia e não sabia até que horas ia trabalhar. E, mesmo assim, nada impede a fiscalização por parte do poder público. É simples averiguar pelo próprio livro de registro do Centro Cirúrgico”, explicou.

De acordo com a direção da Plural, a auditoria do TCE trabalhou sem encontrar irregularidades. “A denúncia apresentada não passa de holofote para quem não tem o que fazer e não tem conhecimento algum de saúde pública. Quero deixar claro que falsa denúncia é crime. Espero que o promotor do MP apure na sua íntegra e que reverta a denúncia de crime aos denunciantes”, afirmou o diretor. R.V.

TCE faz alerta sofre falta de escala

Uma das supostas irregularidades constatadas pelo TCE diz respeito à inexistência de escala médica diária disponibilizada ao público. A Plural e a própria administração deram explicações contraditórias sobre o caso. De acordo com o diretor da Plural, Olavo Terricone Filho, a associação não tem autonomia para a função. É uma atribuição é do próprio HM, segundo ele, pois a associação somente presta serviço de cobertura da escala médica. A assessoria de imprensa da prefeitura, no entanto, quando informada da denúncia do TCE, sugeriu que a reportagem procurasse a Plural e buscasse explicações para a falta de escala afixada.

Com relação a todas as outras denúncias formuladas, o Executivo enfatizou que o poder público promove, sim, o controle das horas trabalhadas e a marcação de ponto é comprovada por circuito interno de imagens. O HM, segundo a prefeitura, está aberto à fiscalização dos próprios vereadores. Mas a administração reconhece que existe uma ressalva: a visita do vereador deve ser previamente marcada, para que ele seja “devidamente acompanhado”, uma vez que o hospital é um espaço público de circulação controlada.

A presença da Plural, segundo o Executivo, é essencial para o atendimento. “Há 35 mil consultas represadas, que se devem à falta de profissionais. Houve saída de médicos por diferentes motivos, entre eles os salários, considerados desinteressantes, e devido à exigência contratual de comprimento de carga horária”, diz a nota.