Leilão do prédio da Polyenka será realizado em abril

O prédio da Polyenka, empresa que encerrou suas atividades em 2016, vai a leilão no dia 26 de abril, das 14h às 14h30, na Vara do Trabalho de Americana. As propostas dos interessados em arrematarem o prédio, avaliado em outubro de 2017 em R$ 80 milhões, poderão ser feitas a partir de 26 de março. O valor mínimo exigido é de 50% do valor da avaliação.

De acordo com o advogado Paulo Pasquini, que conduz a maior parte das ações trabalhistas de ex-empregados em nome do Sindicato dos Trabalhadores Têxteis, o valor estipulado, em se concretizando a venda, seria suficiente para a liquidação de todos os créditos trabalhistas. O advogado tem processos de 1996, 2006 e 2016 que ainda não foram pagos pela Polyenka, mesmo após acordos judiciais firmados. Foto: Arquivo - O Liberal

Os advogados que representam a empresa foram procurados pelo LIBERAL, mas até a publicação desta reportagem não se posicionaram.

Fechamento

Anunciado em janeiro de 2016, o fechamento da empresa ocorreu por falta de capital para investimentos, baixo faturamento que foi agravado desde o último mês de setembro e os gastos com energia elétrica, segundo o sindicato dos trabalhadores informou à época. Mais de 300 trabalhadores foram demitidos. O valor do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) não pago era de R$ 6,5 milhões no ano passado.