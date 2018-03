Leilão do prédio da Polyenka dá esperança para ex-funcionários

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

“Me dediquei totalmente àquela empresa, eles sabem disso. Espero que tenha esse retorno”, declarou a operadora de máquina Andresa Rosa Silva da Luz, de 39 anos, ao saber que o imóvel onde a Polyenka funcionava será leiloado em abril para pagamento dos direitos trabalhistas dos ex-funcionários. A avaliação está em torno de R$ 80 milhões.

Essa dedicação de Andresa durante os seis anos em que esteve na empresa não é apenas subjetiva já que ela literalmente entrou em trabalho de parto da filha Adrieli em frente à máquina onde trabalhava, em novembro de 2015. Ela foi levada às pressas para o hospital, onde ficou internada por dois dias e deu à luz à menina, hoje com 2 anos e meio.

Ela foi surpreendida em plena licença maternidade com o fechamento da empresa, em janeiro de 2016. “Fiquei sabendo pelo jornal, e a empresa disse que se eu quisesse receber a indenização por ter sido demitida na estabilidade eu teria de entrar na Justiça”, contou a operadora. Ela calcula que tenha R$ 8 mil para receber. O dinheiro já tem destino certo – deve abater a dívida do financiamento da casa e desafogar o orçamento mensal da família.

O imóvel onde funcionava a Polyenka, localizado às margens da Rodovia Anhangüera, foi avaliado em R$ 80 milhões. Os lances do leilão podem ser feitos entre os dias 26 de março e 26 de abril, partindo de, pelo menos, metade do valor avaliado – ou seja, R$ 40 milhões.

O alto custo do imóvel levanta a desconfiança dos trabalhadores que esperam para receber seus direitos. Um que não tem plena confiança que o imóvel será arrematado é o aposentado Altino Carvalho, de 56 anos. Ele trabalhou como operador de máquinas na Polyenka por 27 anos. Alguns meses depois de a empresa fechar, ele foi chamado para fazer um “bico” para o envio de peças de máquinas da indústria até Minas Gerais. O cenário no prédio o assustou – tudo que fosse possível vender, desde cabos de cobre, canos de água e ar-condicionado, havia sido retirado. Ele precisou realizar o trabalho usando uma lanterna, já que não havia eletricidade no imóvel.

“Foi a mesma coisa que quebrar ovo e tirar a gema. Só ficou o salão e em más condições, um caos. Foi até triste de ver, foram 27 anos lá dentro, cheguei a trabalhar das 5 horas de um dia até as 5 horas da manhã do outro dia. Ficou uma escuridão só”, relatou.

O filho de Altino, o operador Weslley Carvalho, de 33 anos, estima que tenha cerca de R$ 4 mil para receber referente aos dois anos que trabalhou lá. “Ninguém conta mais com esse dinheiro. Na situação que o País está hoje quem vai pagar R$ 80 milhões em um salão que precisa fazer tudo?”, questiona.

O advogado do Sindicato dos Trabalhadores Têxteis, Paulo Pasquini, disse que a Justiça do Trabalho autorizou a venda direta caso não haja interessados suficientes para a realização de um leilão, desde que o valor oferecido seja condizente com o imóvel. Ainda não há um montante estimado da dívida da Polyenka com os ex-funcionários, mas o principal problema é o FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) que deixou de ser depositado ainda durante o funcionamento da fábrica. A empresa foi procurada por meio do escritório de advocacia que a representa, mas não se pronunciou até o fechamento da edição.