‘Lei do Silêncio’ multa um a cada 15 averiguações

Alvo de polêmica nas últimas semanas diante de acusações de excessos por parte dos fiscais e patrulheiros da Gama (Guarda Municipal de Americana), a fiscalização da ‘Lei do Silêncio’ resulta, em média, em uma multa a cada 15 averiguações realizadas. Ou seja, são encontradas irregularidades em 6% das verificações de som alto.

A lei é de autoria do ex-vereador Antônio Carlos Sacilotto (PSDB), e foi regulamentada em fevereiro do ano passado. Em junho, passou por alteração pelos novos vereadores, em projeto elaborado por Thiago Martins (PV), Odir Demarchi (PR), Juninho Dias (MDB) e Judith Batista (PDT), para ficar “mais branda”, aumentando o limite de decibéis e o horário limite para emissão de som. A multa é de R$ 1 mil. Foto: Divulgação

Em 13 meses de vigência, conforme dados fornecidos pela prefeitura, foram aplicadas apenas 61 multas, lavradas durante 957 verificações. Em média, foram 5 multas por mês, com quase 80 averiguações.

Para o vereador Thiago Martins, que vem promovendo a discussão do tema em busca do equilíbrio da fiscalização, diante de reclamações de comerciantes, não há problema em um número alto de averiguações, desde que elas sejam feitas da forma correta.

“Fazer a medição, não tem problema. A reclamação é sobre a maneira que é feito isso. A forma que é feita a abordagem, a grande quantidade de viaturas. Conversei com o comandante Marcos Guilherme, e ele disse que são poucas infrações, mas que são várias averiguações, e o desgaste é mais pela abordagem”, afirmou o parlamentar.

De acordo com Odir, que é proprietário de um bar, a alteração feita na lei tem objetivo de torná-la equilibrada para todas as partes. “Nessas últimas semanas exageraram um pouco. É bom orientar a população também para que saiba que existe a lei, porque as vezes qualquer barulho a pessoa já liga e os donos não podem pagar o preço se estiverem dentro da lei”, defendeu.