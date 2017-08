LBV abre 120 vagas para o ensino profissionalizante

A LBV (Legião da Boa Vontade) está com inscrições abertas para 120 vagas no ensino profissionalizante gratuito. A instituição, que fica localizada no Jardim Bela Vista, em Americana, é uma entidade que presta assistência social há 58 anos e tem como intenção ajudar os moradores da região a buscar novas vagas no mercado de trabalho.

Ao todo serão ministradas cinco modalidades diferentes a partir do dia 11 de setembro: Informática, Gestão de Pessoas, Gestão de qualidade, Logística e Assistente Administrativo.

Para se inscrever, os interessados devem ser maiores de 14 anos e ir presencialmente até a LBV, portanto RG, CPF e comprovante de residência. Caso seja menor de idade, é necessário a presença dos pais. São aceitos também alunos das cidades de Hortolândia, Nova Odessa, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré.