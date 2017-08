Latrocínios ainda são mistério para polícia

Carlos Alberto Abreu foi morto na noite do dia 11 de março. Ele estava na rua, em frente à casa onde morava, conversando com uma balconista de 28 anos, com quem mantinha um relacionamento. Um homem teria se aproximado do casal e gritado “é um assalto, me dá o dinheiro”. O comerciante teria se recusado a entregar a quantia e acabou sendo esfaqueado pelo suspeito. Antes de fugir, o bandido pegou uma quantia incerta do bolso do idoso.

A morte dos comerciantes Carlos Alberto Abreu, de 69 anos, e Marcos Antonio Stival Júnior, de 25 anos, em março e maio deste ano, respectivamente, ainda é um mistério para a Polícia Civil de Americana. O primeiro foi morto a facadas durante um roubo na Rua Luís Corsi, no bairro Balneário Riviera, na região da Praia Azul. Já o segundo foi assassinado a tiros na Rua da Virtude, no Jardim Boer. Foto: Facebook / Reprodução

Seis dias depois do crime, a Polícia Civil revelou ao LIBERAL que havia encontrado a faca usada durante o assalto e que a principal linha de investigação era de crime passional, porém, não descartou outras possibilidades como latrocínio (roubo seguido de morte). Na época, o delegado assistente da Seccional, José Luiz Joveli, disse que a polícia já tinha vários indícios de autoria do crime, mas que mais informações não poderiam ser divulgadas para não atrapalhar o andamento da investigação.

“Infelizmente não tenho nenhuma informação. Confesso que fico impressionada pela polícia não ter descoberto nada”, declarou a filha da vítima, a empresária Fernanda Cristine Menezes Azarias, de 38 anos.

Três meses

A morte do comerciante Marcos Antonio Stival Junior também é investigada pela DIG e, assim como o caso do idoso assassinado a facadas, ainda não foi esclarecida.

O crime completou três meses no último dia 12 e até o momento, a polícia não identificou nenhum suspeito do homicídio. Júnior foi morto a tiros na noite do dia 12 de maio. Ele estava em seu depósito de bebidas acompanhado da mãe e de um vizinho quando foi abordado por dois homens.

O vizinho foi levado para os fundos do estabelecimento e Júnior, para um terreno baldio. Ele foi atingido com dois tiros. Os criminosos não teriam levado nada. A reportagem do LIBERAL esteve na última semana no prédio onde funcionava o depósito da vítima, mas o local foi fechado e está com uma placa de aluga-se.