Lanchonete é furtada pela 5ª vez em seis meses

Uma lanchonete que funciona em um dos quiosques da Praça Comendador Müller, no Centro de Americana, foi alvo de ladrões na madrugada desta quarta-feira (5). Desde fevereiro, o estabelecimento foi furtado cinco vezes. O prejuízo, sem levar em consideração os gastos com o conserto do telhado destruído pelos criminosos, é de aproximadamente R$ 8 mil.

Quando chegaram para trabalhar na manhã desta quarta-feira, os proprietários encontraram parte do telhado e o forro de gesso da cozinha quebrados. Os ladrões levaram um forno elétrico industrial. “É sempre do mesmo jeito. Eles [suspeitos] quebram a telha, descem pelo forro e entram. O primeiro furto ocorreu no dia 26 de fevereiro. Depois, no começo de abril e nos dias 16 e 18 de maio. O último, nessa madrugada”, afirmou a proprietária, Joelma Lutgens. Todas as invasões foram registradas na CPJ (Central de Polícia Judiciária).

Foto: Marcelo Rocha/O Liberal

Nos furtos anteriores, os ladrões levaram uma quantia em dinheiro, caixas de sorvetes, chocolates, chicletes, celular, televisão. “Sem contar os gastos com os reparos [no telhado], já tivemos um prejuízo aproximado de R$ 8 mil”, declarou a proprietária.