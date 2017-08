Lançamento de esgoto ameaça revitalização da Gruta Dainese, em Americana

Foto: Arquivo - O Liberal

A revitalização da Gruta Dainese – maior trecho de mata urbana de Americana – depende do fim da emissão clandestina de esgoto na gleba, e da remoção dos barracos do Zincão, favela instalada em uma área contígua ao parque. A comissão especial formada na câmara para o debate do projeto, reunida pela primeira vez na quinta-feira, elaborou um requerimento ao Executivo, solicitando engajamento à causa. De acordo com o vereador Gualter Amado (PRB), que preside o grupo, a comissão espera definir um cronograma para a execução das intervenções planejadas.

Para Gualter, todo o esgoto lançado na Gruta precisa ser coletado e tratado. E a remoção dos barracos depende da inclusão das famílias em programas habitacionais populares.

Em ambas as frentes, a prefeitura tem projetos encaminhados. A reforma e ampliação da ETE Carioba, por exemplo, que vai receber recursos de mais de R$ 74 milhões – partilhados entre União, poder público e empresas privadas -, o que vai garantir fôlego financeiro para que a cidade instale redes coletoras e acabe com as emissões clandestinas.