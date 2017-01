Após render tesoureiro, ladrões roubam R$ 280 mil do Santander

Cerca de R$ 280 mil foram roubados de uma agência do Santander, localizada na Rua Jorge Jones, no Centro de Americana, na manhã desta segunda-feira (23). Na ação criminosa, o tesoureiro A.C.B.C., de 43 anos, e a mãe dele, C.C.B.C., de 71 anos, foram feitos reféns.

O crime teve início às 7h20. O tesoureiro estacionou seu veículo Azera nas proximidades do banco, momento em que foi abordado por dois homens. Um dos suspeitos, que usava um boné e luva hospitalar, assumiu a direção do veículo e seguiu sentido casa da vítima, no bairro Parque das Nações.

Durante o trajeto, a dupla parou em um posto de combustível, onde um terceiro homem estava aguardando e também entrou no veículo. Chegando na residência, onde estava a mãe da vítima, os assaltantes disseram que sabiam da vida profissional e familiar do tesoureiro.

Eles anunciaram o roubo e o tesoureiro foi obrigado a retornar para a agência na companhia de dois criminosos, sendo que um terceiro ficaria vigiando a mãe dele, na casa da família. O trio ainda ressaltou que a idosa seria morta caso o funcionário do banco não cumprisse com as exigências que seriam feitas. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Próximo ao banco, antes de descer do automóvel, os ladrões disseram que o homem deveria deixar o automóvel, com o dinheiro que tiraria da agência, na Rua Ipiranga, região central. Sozinho, o tesoureiro seguiu para o trabalho, onde pegou cerca de R$ 280 mil do cofre, colocou dentro de uma mochila que levou da própria casa, e, por sua vez, o acessório foi colocado em uma caixa de arquivo do banco. Para abrir o equipamento, a vítima chegou a confidenciar para uma funcionária que sua mãe estava refém de bandidos.

Seguindo orientação dos ladrões, o tesoureiro abandonou o carro com o dinheiro na Rua Ipiranga, e saiu do local, deixando o automóvel com a porta destravada. Foi, então, que a vítima entrou em contato com os colegas do trabalho e comunicou o ocorrido.

Ao ter conhecimento do caso, policiais foram até a agência e, por volta das 12h30, com a demora para a liberação da mãe do tesoureiro, os agentes suspeitaram que a idosa poderia estar imobilizada dentro da própria casa, que estava fechada e sem o carro da mulher. Os policiais também trabalhavam com a hipótese da senhora ter sido levada para outro local.

Sendo assim, com o auxílio de um chaveiro, os policiais foram até a residência, onde no final de um corredor que dá acesso aos quartos, encontraram a vítima sentada em uma cadeira com os pés e as mãos amarrados, além da boca amordaçada.

A idosa contou aos policiais que em nenhum momento foi retirada da residência e que ficou sendo vigiada por um criminoso até às 9h. Depois, o assaltante pegou o celular dela, desligou o telefone fixo e levou o veículo Uno. Até o momento nenhum suspeito foi preso e o caso será investigado pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais).

Assista ao vídeo em que o delegado Antonio Donizete Braga explica o crime.