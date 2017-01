Ladrões invadem residência e levam celulares

Um casal foi surpreendido na noite desta sexta-feira com a entrada de dois ladrões, que levaram celulares e cartões bancários. O caso ocorreu na Rua Arco-Íris, no Jardim Thelma, em Americana, por volta das 23h20. Os bandidos fugiram e não foram localizados pela polícia.

Segundo informações do boletim de ocorrência, dois homens invadiram a residência da operadora de caixa J.C.L., de 19 anos. Um dos assaltantes, usando capa de chuva e capacete pretos, entrou no quarto onde ela e o encarregado L.C.S. estavam, acendeu a luz e fez com que o casal deitasse no chão, ordenando que ficassem quietos.

LEIA TAMBÉM: Alunos lançam livro após visita ao Grupo Liberal

Ele portava uma arma, ameaçando as vítimas enquanto ficava na porta do cômodo. O outro ladrão passou pelos outros cômodos da residência. De acordo com o BO, foram levados dois celulares, cartões bancários, documento de veículos e documentos pessoais das vítimas.

Após o roubo, os assaltantes fugiram e não foram localizados. O caso foi registrado na CPJ (Central da Polícia Judiciária), em Americana.