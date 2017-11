Justiça nega pedido da Princesa Tecelã

A Justiça de Americana não concedeu o mandado de segurança movido pela VPT (Viação Princesa Tecelã) para tentar proibir a prefeitura de decretar a caducidade do contrato com a empresa. A administração já indicou que deve romper caso ganhe uma outra ação judicial movida pela empresa – que barrou a contratação emergencial de outras viações para assumirem o transporte no município.

A prefeitura notificou a empresa e deu prazo de 30 dias para que realizasse adequações para cumprimento do contrato, como troca da frota e pagamento de dívidas, mas segundo o Executivo, isso não ocorreu.

O pedido da empresa foi feito com o argumento de que a VPT tem receio de que a prefeitura rompa o contrato “sem a instauração de processo administrativo específico, sem prazo razoável para as regularizações que possam ser necessárias e sem garantir o constitucional direito ao prévio contraditório e ampla defesa”.