Justiça nega liminar contra obras de aterro sanitário

A Justiça negou o pedido de liminar para a suspensão das obras do aterro sanitário que está sendo construído pelo Grupo Engep na região do Pós-Represa. Depois das acaloradas discussões de abril, quando representantes da sociedade civil contestaram o empreendimento, uma ação civil pública movida pelo PT e ambientalistas denunciou falhas nas licenças ambientais que aprovaram o projeto.

Um despacho do juiz Elói Estevão Troly, publicado nesta quinta-feira, considerou que, até o momento, não há demonstração da alegada irregularidade nos laudos da Cetesb. O indeferimento da liminar, no entanto, não põe em risco a tutela jurisdicional pretendida, até o julgamento do mérito da questão.

A decisão judicial, enfim, considera que possíveis impactos ambientais do empreendimento podem efetivamente determinar a suspensão das obras, após a apresentação do “contraditório”, ou seja, após a análise das contestações que podem ser apresentadas pelo requerente.