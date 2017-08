Justiça nega liberdade a motorista que matou ciclistas na Bandeirantes

A 7ª Câmara de Direito Criminal de Limeira negou ao técnico de informática Hyoran Gabriel Alves de Oliveira o pedido de liminar feito dentro do habeas corpus impetrado pela defesa. Hyoran, de 20 anos, está preso desde o dia 17 de julho no CDP (Centro de Detenção Provisório) de Piracicaba, acusado de homicídio duplo qualificado de Diogo Cia de Faria e Márcio Bechis. Ele atropelou os dois na Rodovia dos Bandeirantes, na manhã do dia 16, enquanto dirigia embriagado e sem possuir carteira de habilitação.

O desembargador Reinaldo Cintra indeferiu o pedido de liminar alegando que não vê nenhuma ilegalidade excepcional que justifique a antecipação do julgamento do habeas corpus. Desta forma, o jovem terá de esperar dentro da cadeia até os magistrados julgarem se sua prisão preventiva é arbitrária ou não.

Foto: Divulgação

O advogado de defesa Reinaldo Dias vinha defendendo que o juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Limeira, Rogério Danna Chaib, está constrangendo ilegalmente Hyoran com a prisão preventiva. No último dia 8, o mesmo juiz já havia negado o pedido para que o técnico em informática respondesse ao processo em liberdade, justificando que a decisão foi tomada com base na gravidade dos fatos e na manutenção da ordem pública.