Justiça nega liberdade a colombiana

Os furtos aconteceram na tarde do dia 12 de julho. Os quatro suspeitos – dois colombianos de 36 e 44 anos, uma venezuelana de 47 anos, e uma mexicana de 43 anos – foram presos quando tentavam deixar o estacionamento de um supermercado, na Avenida de Cillos, no Jardim São Paulo.

“Não é viável a liberdade provisória. A ré tem maus antecedentes e é reincidente. O crime denunciado, furto qualificado, não é grave, mas as circunstâncias pessoais da ré não justificam o benefício”, traz trecho da decisão do magistrado.

O juiz André Carlos de Oliveira negou o pedido de liberdade provisória a uma colombiana que junto com outros três estrangeiros furtou um supermercado e uma farmácia, em Americana. Os demais acusados foram soltos mediante pagamento de fiança. Já a mulher, de 44 anos, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva por ter “antecedentes recentes por crimes patrimoniais”. Foto: Arquivo / O Liberal

Policiais militares que faziam patrulhamento pelo bairro foram alertados por um funcionário, que apontou para o grupo que entrava em um Sandero estacionado na Rua das Castanheiras, paralela à calçada em frente ao estabelecimento furtado. Um dos suspeitos, o homem, vestia uniforme do supermercado.

Os policiais, então, os abordaram. Nesse momento, o funcionário do estabelecimento se aproximou e disse que eles haviam acabado de furtar o supermercado. Dentro do carro, em uma bolsa, policiais encontraram 48 barbeadores pertencentes ao estabelecimento e, em outra bolsa, 20 sabonetes íntimos com etiqueta de uma farmácia.

Segundo a PM (Polícia Militar), os suspeitos confessaram que moram em São Paulo e que combinaram de virem juntos para Americana para furtar. Afirmaram ainda que momentos antes haviam furtado uma farmácia ao lado do supermercado. As vítimas reconheceram os produtos e o grupo foi levado para a CPJ (Central de Polícia Judiciária).