Justiça mantém Dia da Consciência no domingo

O advogado pedia que a decisão da juíza fosse rápida e em caráter liminar – temporário –, até o julgamento do mérito do processo.

No dia 10 deste mês, dia seguinte em que a câmara aprovou a mudança do feriado do dia 20 para o terceiro domingo do mês, o advogado Emerson Adagoberto Pinheiro, de Americana, entrou com uma ação popular pedindo para retornar a comemoração da data ao dia 20 . Segundo ele, a intenção da ação não é relacionada ao feriado, mas sim ao dia de comemoração.

Uma decisão da 1ª Vara Cível de Americana negou que a comemoração do Dia da Consciência Negra na cidade voltasse a ocorrer no dia 20 de novembro. Com isso, o “feriado” continua a valer no próximo domingo (19). A decisão foi publicada nesta quinta-feira (16) no Diário de Justiça.

Na terça-feira (14), a juíza Fabiana Calil Canfour de Almeida, da 1ª Vara Cível, negou o pedido liminar. Para a magistrada, a discussão sobre a comemoração ser no dia 20 ou no terceiro domingo do mês exige algo mais aprofundado

“O que se discute aqui [na ação do advogado] é exclusivamente a indispensabilidade da comemoração na data indicada na inicial, como historicamente ligada ao povo negro, ou em outra, de acordo com a legislação agora aprovada pela Câmara Municipal”, escreveu a juíza.

“Não vislumbro neste momento de apreciação sumária dos fatos e fundamentos alegados na inicial justificativa para o deferimento da liminar ali pretendida. Trata-se na verdade, de questionamento jurídico vinculado à legalidade de projeto de lei, que exige apreciação aprofundada inclusive dos argumentos contrários a serem trazidos pela requerida [Prefeitura de Americana] em sede de contraditório”, decidiu Fabiana.

Segundo a magistrada, não se verifica, inicialmente, “violação ao direito social e cultural da população negra de qualquer espécie de diminuição ou menosprezo à comemoração, que ao contrário, foi garantida pela legislação questionada”.

SIGNIFICADO HISTÓRICO

Em entrevista ao LIBERAL na tarde desta quinta-feira, o advogado autor da ação ressaltou que a ação não visa retomar o feriado, mas sim garantir que a data seja lembrada no dia 20 de novembro, e não no terceiro domingo do mês.

“Essa data é histórica para nós negros, em razão da luta que nós viemos vivendo nos últimos anos na questão da igualdade e do fim da discriminação. Não foi uma data escolhida de forma aleatória. É uma data que tem para nós um significado histórico”, defendeu Emerson.

“Entendo que há um desrespeito por parte da municipalidade da questão afro-brasileira a partir do momento em que ela retirou o Dia da Consciência Negra da data do dia 20. Então, minha ação é contra a alteração da data. Se quisessem retirar o feriado, poderiam até ter retirado, mas a data do dia 20 pra mim é uma questão intocável”, afirmou o advogado.

Na ação, ele argumenta ainda que há violação da Constituição Federal. O advogado já recorreu da decisão da juíza – o recurso deve ser analisado pelo TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo).

VOTAÇÃO

Na quinta-feira passada (10), a Câmara de Americana aprovou, por 10 votos a 8, a mudança do feriado da Consciência Negra para o terceiro domingo do mês. O projeto que alterava uma legislação já existente na cidade é de autoria do prefeito Omar Najar (PMDB), que sancionou a lei no dia seguinte.

A aprovação foi polêmica e pressionada por setores do comércio e da indústria. Por outro lado, integrantes de movimentos de defesa de direitos sociais cobraram que a mudança não ocorresse.