Justiça manda realizar perícia em kits do programa Segundo Tempo

Com a perícia, a Justiça Federal espera conhecer quais eram os valores médios de mercado praticados, nos anos de 2009 e 2010, quanto aos produtos que compunham os kits de reforço alimentar e quanto, em média, seria o custo, de acordo com os preços apurados, de cada um dos tipos de kits (com fontes e critérios utilizados). O perito nomeado terá 30 dias, a partir da notificação, para apresentar o laudo.

A Justiça Federal de Americana determinou a realização de perícia para apurar a denúncia de superfaturamento, feita pelo Ministério Público Federal, na compra dos kits de reforço alimentar fornecidos aos participantes do programa Segundo Tempo no município. O despacho aparece em uma das quatro ações civis públicas instauradas para apurar supostas irregularidades cometidas ao longo da execução da segunda edição do programa federal, entre 2009 e 2010.

“Considerando as provas colhidas em audiência e as alegações das partes, notadamente o quanto asseverado pelo Ministério Público Federal na inicial, de que haveria indícios de superfaturamento em relação aos kits de reforço alimentar, revela-se consentânea, a despeito de outras questões a serem analisadas na presente ação, a apuração, por perícia judicial, dos valores de mercado dos kits de reforço alimentar à época da contratação e execução do programa, tanto dos itens inicialmente pretendidos pela Federação Paulista de Xadrez – outra ré na ação – como dos produtos que foram objeto do pregão”, traz o despacho.

Falhas

São inúmeras as irregularidades apontadas pelo Ministério Público Federal na execução do programa em Americana, como crianças e adolescentes atendidos em número menor do que o mínimo exigido; falta de equipamentos; materiais de baixa qualidade; inadequação dos espaços físicos para as atividades propostas; e falta de monitores capacitados.

A segunda edição do programa federal foi realizada entre 2009 e 2010 e convênio previa a aplicação de R$ 5,6 milhões em dois anos. Desse valor, a Federação Paulista de Xadrez devolveu R$ 1,7 milhão ao Ministério do Esporte, já que o programa foi encerrado antes do tempo após e a divulgação das denúncias feitas pelo LIBERAL.