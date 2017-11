Justiça manda prefeitura fazer obras para evitar alagamentos no São Manoel

Foto: Juliani Kasiski / Divulgação

Às vésperas do início do período de chuvas, a Justiça determinou que a Prefeitura de Americana realize, dentro do prazo máximo de 90 dias, obras necessárias ao melhoramento das galerias pluviais na região dos bairros Cariobinha e São Manoel com objetivo de impedir a ocorrência de alagamentos e enchentes no local. O problema antigo é alvo de ação desde 2016, quando foi concedida liminar que determinava a realização das obras em até 20 meses, a partir de julho daquele ano. Agora, foi julgado o mérito da ação, e segundo a prefeitura, parte dessas melhorias já foi feita.

As tentativas de solução para os problemas de enchentes naquela região se arrastam há vários anos. A ação foi movida após cinco anos de inquérito apurando os problemas de alagamento nas ruas São Benedito, São Simão e São Sebastião, no Cariobinha.

Segundo o promotor Daniel Tadeu dos Santos Mano, o município tinha conhecimento dos problemas e vinha demorando para adotar uma atitude. No requerimento da ação, o promotor relatou que desde 2013 a prefeitura vem prometendo obras para solucionar o problema de enchentes e nunca concretiza nada. Uma licitação chegou a ser realizada em 2013 sem que a obra começasse.