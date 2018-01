Justiça pede que Usina Ester dispense funcionários

Temendo possíveis confrontos, a Justiça de Americana determinou que a Usina Ester dispense os funcionários que atuam próximo do local que foi ocupado por integrantes do acampamento Roseli Nunes, no fim de dezembro, até que seja feita a reintegração de posse da área. A Polícia Militar foi comunicada da decisão de retirada das famílias, e deve planejar e agendar a data da reintegração a partir desta semana. Segundo a liderança do grupo, 790 famílias estão no terreno, reivindicando a área para reforma agrária.

A Usina Ester entrou na Justiça alegando que a área ocupada pertence à empresa. Os ocupantes, por sua vez, alegam que o terreno é do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), e que por teriam direito à área, que já foi ocupada pelo menos mais quatro vezes no passado. O grupo que hoje ocupa o espaço estava em uma área cedida pelo Assentamento Milton Santos, que fica ao lado do terreno. Apesar do embate, foi determinada liminarmente a reintegração de posse, que agora deve ser planejada pela PM.

Foto: João Carlos Nascimento-O Liberal

Na decisão, a Justiça pede que o Conselho Tutelar acompanhe o cumprimento da ordem de reintegração e resguarde direitos de crianças e adolescentes, e determina também que, diante de notícias de possibilidade de confronto em razão do retorno dos trabalhadores da usina após as festas de final de ano, que a Usina dispense os empregados que atual no local até que seja cumprida a reintegração de posse.