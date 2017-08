Justiça de Americana condena homem a 18 anos por tráfico

Na ação, além do servente, foram autuados em flagrante o motorista do ônibus que fazia a linha de Dourados até Americana, de 44 anos; um ajudante de 30 anos, conhecido como “Gardenal”; e um pedreiro de 41 anos, o “Bill”. Esses dois últimos eram moradores do Jardim Nossa Senhora Aparecida, em Americana.

Em setembro daquele ano, investigadores apreenderam 21,6 kg de maconha no Terminal Rodoviário de Americana. O entorpecente abasteceria pontos de tráfico na região do Antonio Zanaga e havia sido encomendado por um servente de 28 anos, conhecido como “Neguinho” do Jardim Brasil, que cumpre pena por tráfico na penitenciária de Dourados (MS).

Um homem conhecido como “Baixinho” foi condenado pela Justiça de Americana a 18 anos de prisão por tráfico interestadual de drogas. Ele está preso no Mato Grosso e comercializava o entorpecente de dentro da cadeia. O acusado agia em conjunto com outras quatro pessoas presas em 2015 por policiais civis da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) e Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) do município americanense.

Durante a investigação, apurou-se que “Baixinho” mantinha contato de dentro da cadeia com “Bill” e enviava entorpecentes para Americana por meio de carros, ônibus ou caminhão. O entorpecente era comprado em Ponta Porã. Na data anterior à prisão dos acusados, a polícia interceptou uma conversa telefônica entre ambos e descobriu que no dia seguinte chegaria uma mercadoria na plataforma seis da rodoviária de Americana.

Segundo a polícia, Neguinho é quem encomendou a droga e dividiria os lucros com Bill. As tratativas foram feitas de dentro da cela onde está preso em Dourados, por meio de um telefone celular. No entanto, como Neguinho não tinha dinheiro para pagar o frete, ele telefonou para Gardenal, que aceitou “contribuir” com R$ 800 e ficar com parte da droga. No momento em que iam fazer a troca do dinheiro pela maconha, Bill, Gardenal e o motorista foram surpreendidos pelos policiais civis em seguida.

Ouvido em juízo, “Baixinho” negou a prática de tráfico, bem como alegou não conhecer “Bill” nem “Gardenal”. “A grande quantidade de tóxico apreendida, desproporcional a renda do acusado, evidencia a destinação de tráfico. Deve ser considerada, ainda, a traficância interestadual, com cidade fronteiriça com o Paraguai, demonstrando até a possibilidade de tráfico internacional”, traz trecho da sentença assinada pelo juiz Eugênio Augusto Clementi Junior no dia 7 de agosto.