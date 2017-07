Justiça condena Omarzinho por disparo em radar

O magistrado também determinou que Omarzinho indenize em pouco mais de R$ 28,1 mil a empresa proprietária do radar. Pelo crime de disparo de arma de fogo em via pública, o empresário acabou sendo absolvido.

O juiz da 1ª Vara Criminal, André Carlos de Oliveira, responsável pela sentença, determinou, contudo, que a pena privativa de liberdade seja convertida no pagamento de R$ 93,7 mil para uma entidade assistencial do município (o valor corresponde a 100 salários mínimos), além de R$ 3.748 por 20 dias-multa pelos dois crimes contidos na denúncia feita pelo Ministério Público.

O empresário Abdo Omar Najar Neto, filho do prefeito de Americana, Omar Najar (PMDB), foi condenado a 3 anos de reclusão por porte ilegal de arma e 6 meses de detenção por destruição de patrimônio – as duas penas em regime aberto – por conta do episódio ocorrido em setembro de 2013, quando Omarzinho – como é conhecido – atirou contra um radar de velocidade instalado na Avenida Nossa Senhora de Fátima.

A reportagem do LIBERAL conseguiu contato, na manhã de ontem, com o advogado Pablo de Oliveira Brito, que representa Omarzinho. Na ocasião, ele disse que ainda não tinha conhecimento da sentença e pediu que um novo contato fosse feito às 17 horas, mas não atendeu as várias chamadas feitas para o seu celular e para o escritório. A reportagem não conseguiu contato com o empresário, que pode recorrer da decisão. Foto: Arquivo / O Liberal

ESPINGARDA

O caso ocorreu na manhã do dia 29 de setembro de 2013, um domingo. Na época, patrulheiros da Gama (Guarda Municipal de Americana) faziam ronda pelo bairro São Luiz, quando foram informados de que um homem estava fazendo disparos contra um radar na avenida próxima ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. Chegando ao local, eles flagraram o empresário atirando com uma espingarda calibre 12 no equipamento. Omarzinho fugiu do local em seu veículo, e se dirigiu até empresa têxtil do pai, no bairro Machadinho, a poucos metros do local dos disparos. Os guardas o perseguiram e conseguiram detê-lo dentro da indústria.

O empresário foi preso em flagrante, mas conseguiu a liberdade no dia seguinte. Segundo consta no boletim de ocorrência, uma espingarda calibre 12 foi localizada no banco traseiro do veículo. A arma pertencia ao prefeito, estava com o registro vencido e só poderia ser utilizada por seu dono. Interrogado após a prisão, Omarzinho disse que havia pego a arma escondido, na empresa, para se proteger em casa, já que um muro do local havia caído. Em 2015, o TJ (Tribunal de Justiça) entendeu que o prefeito não teve nenhuma relação com o caso e arquivou uma representação criminal em que Omar figurava como “sindicado”.

DESTRUIÇÃO

Na sentença, o juiz decretou, entretanto, a perda da arma em favor da União e seu provável destino será o Exército, para que seja destruída. “Não há dúvida de que o réu não só portava a arma de fogo, ao revés de simplesmente transportá-la (como alegou no inquérito), como a utilizou para danificar o radar, disparando vários tiros contra o aparelho”, traz trecho da sentença.

Na denúncia encaminhada à Justiça, o promotor Sérgio Claro Buonamici acusou Omarzinho de ser o único responsável pelos disparos. As investigações da Polícia Civil e a perícia do Instituto de Criminalística concluíram que os danos provocados contra o radar são compatíveis com a arma apreendida. A apuração apontou que os dois disparos provocaram 24 furos no aparelho.