Justiça acata ação popular e anula leilão de área pública

Com a decisão proferida pelo juiz Marcos Cosme Porto, em face da ação popular movida pelo advogado e ex-secretário de Habitação, Wilson Gomes, o imóvel volta a ser de propriedade do município e as empresas, credoras da administração.

A Justiça anulou nesta sexta-feira a venda de uma área pública de 24,6 mil metros quadrados localizada no Distrito Industrial Prefeito Abdo Najar, em Americana. O leilão foi realizado em 2013, na gestão do ex-prefeito cassado Diego De Nadai (PTB), e o espaço classificado originalmente como institucional de lazer – ou seja, para a construção de uma praça – acabou sendo arrematado por R$ 9,8 milhões por empresas credoras do município.

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Porto entendeu, porém, que eles agiram dentro da chamada “inviolabilidade”, cujo objetivo é garantir ao parlamentar o livre exercício da vereança. A sentença também não traz condenação em pagar ou restituir os cofres públicos, pois, de acordo com o juiz, não houve “proveito econômico” da área.

Contudo, salienta, o patrimônio público lesado foi o patrimônio estético, de valor “inestimável”. “Desta forma, anulo também o ato administrativo que procedeu ao desdobro do imóvel, para determinar a restituição das medidas originais e a restituição à categoria original do bem junto aos cadastros municipais”, crava.

LEIA TAMBÉM: Incêndio atinge área verde da Indústria Nardini

Conduta

Apesar de não ordenar sanções contra o Poder Legislativo, os vereadores e o ex-prefeito, bem como contra as empresas, o juiz classifica a conduta de todos como “gravíssima” e diz que o argumento de que o imóvel não estava sendo utilizado para a sua finalidade não poderia ser levado em consideração.

(…) A função básica do legislador é elaborar leis válidas, visando a melhora da realidade social e contribuindo com o objetivo maior do Estado, que é promover o bem comum. E não é relevante a alegação, dos adquirentes, no sentido de terem agido com boa-fé. Não agiram com boa-fé, pois sabiam ou deveriam saber que a área, por sua natureza, não poderia ter sido objeto de lei inconstitucional e não poderia ter sido alienada”, traz trecho da sentença.

“Portanto, é evidente que a lei municipal se reveste da inconstitucionalidade anunciada, com flagrante e condenável ardil dos seus autores”, finaliza.

‘Motivo de chacota em País sério’, diz juiz

O juiz Marcos Cosme Porto, responsável pela sentença que determinou a restituição à Prefeitura de Americana, da área pública localizada no Distrito Industrial Prefeito Abdo Najar, classificou como “inacreditáveis” as alegações apresentadas pelo ex-prefeito cassado Diego de Nadai (PTB), pela câmara, pelos vereadores que aprovaram a lei e pelas empresas que participaram do leilão, de que o processo de venda foi benéfico para o município.

“Em qualquer País sério, a descrição do que fizeram os requeridos com a coisa pública seria motivo de chacotas, não obstante a dramaticidade das consequências”, criticou o magistrado.

Segundo o titular da 2ª Vara Cível, a tese apresentada pelos envolvidos na aprovação da lei e no leilão “desafia a inteligência do homem comum”.

“Uma praça pública, com área de 24 mil metros quadrados, destinada ao lazer da população, foi transformada em imóvel alienável, com desdobramentos, transformando-se em 6 lotes, vendidos em leilão e arrematados por credores do município ou repassados a terceiros. É um escárnio!”, sentenciou.