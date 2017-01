Juíza determina perícia em caso de bebê que morreu em creche particular

Uma decisão da Justiça determinou a realização de perícia para descobrir se a morte do bebê João Pedro da Silva Coelho, de 8 meses, em um colégio particular de Americana, em 2015, poderia ter sido evitada se houvesse interferência de funcionários da escola.

Um laudo do IML (Instituto Médico Legal) apontou que João Pedro morreu por broncoaspiração após mamar e ser colocado para dormir na escola Estação Viver. Neste período, o bebê inalou leite e sufocou com o alimento, o que motivou os pais a pedirem indenização ao colégio em um processo em que acusam a unidade de negligência. A defesa da escola nega responsabilidade pela morte.

A perícia foi determinada pela juíza Fabiana Calil Canfour de Almeida, da 1ª Vara Cível de Americana, em decisão publicada ontem, e tem o objetivo de apontar se a interferência dos funcionários em algum momento poderia ter impedido ou identificado a asfixia do menino. Foto: Arquivo / O Liberal

Chamada de perícia indireta, o recurso é adotado em casos nos quais não é possível fazer exames periciais e complementares – principalmente se a vítima tiver falecido – que possam identificar possíveis problemas de saúde anteriores aos fatos. No caso de João Pedro, um médico nomeado pela Justiça terá um mês para avaliar o histórico médico do bebê, bem como outros documentos anexados ao processo, como o prontuário do dia do acidente.

O despacho feito pela juíza ainda determina que nos próximos 15 dias sejam apresentadas as imagens gravadas no dia do acidente pelas câmeras do berçário onde ficava o menino. Por outro lado, a magistrada dispensou a realização de perícia na escola, alegando que não existe controvérsia entre as partes em relação à “boa qualidade” das instalações escolares. Com a finalização da coleta de imagens e da perícia indireta, a magistrada deve começar a ouvir testemunhas.

Na ação, a família de João Pedro pede indenização de até 2 mil salários mínimos, o equivalente a R$ 1,8 milhão, além de pensão por tempo determinado. Na mesma decisão em que determinou a perícia, no entanto, a juíza fixou como teto para indenização, caso seja aceita, de R$ 200 mil.

O LIBERAL entrou em contato com o advogado da família e das responsáveis pela escola, mas nenhum dos dois retornou os telefonemas feitos pela reportagem nesta terça-feira. Em depoimentos à investigação da Polícia Civil sobre a morte, juntados na defesa apresentada pelos advogados do colégio e das sócias na ação de indenização, funcionários negam que tenha havido negligência no caso.