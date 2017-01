Jovens são assaltados por motociclistas em Americana

Três jovens foram assaltados por motociclistas nesta quarta-feira (4), em Americana. Os roubos aconteceram no bairro Parque das Nações e na região central da cidade, e as vítimas foram abordadas pelo garupa, que estava armado com um revólver.

Por volta das 22h, o estudante R.F.S., de 24 anos, e o auxiliar geral C.H.F.C., de 24 anos, caminhavam pela Rua Japão, no bairro Parque das Nações, quando uma moto com dois homens se aproximou e o garupa perguntou onde ficava a Rua Zacarava. Os amigos disseram que o endereço não existia no bairro. Foi, então, que o suspeito desceu da moto e, com um revólver em mãos, exigiu que os jovens entregassem todos os pertences. O criminoso chegou a revistar os rapazes e, após pegar documentos pessoais, cartões bancários e um celular, voltou para a moto e fugiu com o comparsa.

No final da tarde desta quarta-feira, o tecelão F.M.S., de 25 anos, também foi assaltado por motociclistas. O jovem estava usando o celular enquanto caminhava pela Rua Fernando Camargo, momento em que dois homens em uma moto se aproximaram. De acordo com o boletim de ocorrência, o garupa apontou uma arma para o tecelão e disse “perdeu”. Em seguida, o assaltante pegou a bolsa e o celular da vítima e fugiu.

Os dois assaltos foram registrados na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Americana.