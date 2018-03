Jovens com Down celebram inclusão em boliche de Americana

A noite desta quarta-feira (21) foi de diversão para os adolescentes do grupo “Jovem UPS” em um boliche no Jardim Ipiranga, em Americana. O encontro foi realizado para celebrar o dia Internacional de Síndrome de Down, que é comemorado em 21 de março. O objetivo da data é conscientizar as pessoas sobre a importância da luta por direitos igualitários e inclusão de pessoas com Down na sociedade.

A organizadora do grupo, Maria Aparecida Cabral Correa, relatou que os jovens que têm essa mutação do material genético sentem-se isolados e acabam tendo pouca opção de lazer, o que motivou Maria Aparecida a trabalhar com as pessoas na faixa etária dos 12 ao 20. Foto: Marcelo Rocha / O LIBERAL

“A gente se reúne para ir no cinema, para fazer churrasco, festas nas casas, porque a intenção é que eles se aproximem”. Sobre a convivência com o grupo, Maria só tem elogios a tecer. “Eu amo esses moleques, se você quer ter um amor verdadeiro, é viver isso aqui que eu vivo”.

Gabriel Pelisson, de 17 anos, sente esse amor em todos os momentos que está junto do grupo e, na noite desta quarta, fez muitos pontos na partida de boliche. “Eu gostei muito do boliche e eu jogo muito bem, fiz muitos pontos”, conta o garoto. Questionado se o time havia vencido, ele foi autêntico: “mais ou menos”. Ele sabe que o importante não é ganhar, mas sim se divertir.

A mãe de Gabriel, a professora Sueli Pelisson, vê nos encontros um momento importante para que os jovens tenham afinidades e juntos busquem a socialização. “Com as essas reuniões, a gente só tem a ganhar, e eles também”, afirma a professora.