Jovem paga salgado a ladrão e tem celular furtado

Um servente de 34 anos foi preso na madrugada desta terça-feira (29), em Americana, após roubar um iPhone de um jovem de 22 anos. A vítima havia acabado de pagar um salgado para o suspeito. O crime aconteceu na Avenida da Saudade, no Cordenonsi. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

O rapaz, que trabalha como ajudante geral, disse que estava em um posto de combustível com amigos e ao se dirigir para a loja de conveniência deixou o celular na mureta onde estava sentado. Já dentro do estabelecimento, ele foi abordado por um homem pedindo que lhe pagasse um salgado.

LEIA TAMBÉM: Cinco bairros de Americana podem ficar sem água

O ajudante geral disse que atendeu o pedido do homem, que depois de pegar o salgado, saiu da loja. Ao retornar para o local onde conversava com os amigos, o jovem, porém, não encontrou o iPhone.

Amigos disseram que além deles, apenas um homem de cor negra havia passado por ali. A vítima abordou uma viatura da Gama (Guarda Municipal de Americana) que fazia patrulhamento no bairro e contou o ocorrido.