Jovem morre em acidente de moto em Americana

O jovem Lucas Silva Leal, de 22 anos, morreu por volta das 19h deste sábado em um acidente de motocicleta na Avenida Antonio Pinto Duarte, em Americana. Conforme informações do Corpo de Bombeiros, ele colidiu com a traseira de um carro que estava parado no semáforo do cruzamento com a Rua São Vito, sentido Rodovia Anhanguera (SP-330). O enterro dele ocorre às 17h deste domingo no Cemitério da Saudade, em Americana.

Segundo o registro do caso, o motorista do carro atingido – que não se feriu – relatou que estava parado no semáforo quando sentiu o impacto. Leal pilotava uma motocicleta de alta cilindrada, que acabou passando por cima do carro, enquanto ele caiu atrás do veículo. Uma equipe da Gama (Guarda Municipal de Americana) passava pelo local na hora do acidente e fez os primeiros socorros da vítima.

Uma equipe dos Bombeiros, que voltava de uma ocorrência de incêndio, também parou para ajudar até a chegada a Unidade de Resgate, que encaminhou o jovem ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. O óbito foi constatado assim que a vítima chegou ao hospital.