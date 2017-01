Jovem é atingido por bala perdida em Americana

Foto: Divulgação - Polícia Militar

Um adolescente de 14 anos ficou ferido por uma bala perdida durante uma tentativa de assalto na noite desta sexta-feira, no bairro Vila Cecchino, em Americana. O tiro foi disparado por um ladrão que tentava roubar um pedestre, mas acabou acertando o carro da família do jovem. O roubo foi frustrado, e ninguém foi preso.

Conforme informações da PM (Polícia Militar), o caso ocorreu por volta das 23h30, na Rua Panamá. O adolescente saía de casa com o pai e a irmã em um carro quando, na mesma rua, um suspeito tentou assaltar um rapaz, que se assustou com a ação do bandido e saiu correndo. Diante da reação da vítima, o assaltante acabou atirando, mas errou o alvo e acertou o carro da família.

LEIA TAMBÉM: Casos de estupros aumentam 78% na região

A bala transpassou o veículo e acabou atingindo o garoto. O tiro pegou na mão e no abdômen do adolescente, de maneira superficial, segundo a polícia. O jovem foi socorrido e encaminhado ao Hospital Unimed, onde passou por cirurgia. O estado de saúde dele não foi informado pelo hospital neste sábado.

Após a ocorrência, as vítimas acionaram a PM, que fez buscas pelas imediações para tentar localizar o suspeito, mas sem sucesso. O caso foi apresentado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) e será apurado pela Polícia Civil.

ROUBO

LEIA TAMBÉM: Encapuzados assaltam casa do irmão de Lu Alckmin

Também nesta sexta-feira, na Rua Candido Bertino, no bairro Santa Cruz, em Americana, um empresário de 39 anos foi vítima de um assalto. Conforme o registro da ocorrência, ele estacionava seu veículo, um Honda Fit, quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram. O suspeito na garupa portava uma arma e anunciou o roubo, mandando a vítima sair do veículo. O empresário obedeceu e o ladrão assumiu o volante. A dupla fugiu com o carro e a moto. A vítima não se feriu, e ninguém foi preso na ação.