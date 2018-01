Jovem de 21 anos morre em acidente na Anhanguera

Foto: Facebook / Reprodução

O jovem Vitor Willian Camargo de Teixeira, de 21 anos, morreu na noite desta quarta-feira (10) após sofrer uma queda de moto e ser atropelado por outros veículos no quilômetro 130 da Rodovia Anhanguera, na ponte sobre o Rio Piracicaba, no limite entre Americana e Limeira.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Americana, o jovem seguia pela via em uma motocicleta quando, às 21h40, teria batido contra a lateral de um veículo, caindo e ficando no chão em função da força da queda.

Foto: Reprodução / Google Street View

Neste momento, outros motoristas pararam seus automóveis e tentaram sinalizar o local para evitar que o rapaz fosse atropelado, mas em vão já que, ainda de acordo com os bombeiros, o local fica logo após uma descida e tem pouca iluminação.