Jovem de 18 anos é morto a pauladas em Americana

O corpo de um jovem de 18 anos foi encontrado na madrugada desta segunda-feira (16) em uma trilha de acesso ao bairro Conjunto Habitacional Mário Covas, em Americana. Victor Hugo Cardoso Lopes estava caído no chão com ferimentos na cabeça e, próximo ao jovem, foram localizados dois pedaços de madeira ensanguentados.

Por volta da 1h, policiais militares realizaram um patrulhamento pela Rua Sueli Silvério Dias, quando o estudante L.S.S., de 19 anos, passou gritando pela via, dizendo que tinham matado seu amigo.

Os PMs foram até o local indicado pelo rapaz, uma trilha entre as ruas Estevão Carlos Vicentini e Adelino Ferreira Campos, onde encontraram Victor Hugo caído ao chão e, ao lado, dois pedaços de madeira.

Uma unidade do resgate foi acionada e levou a vítima para o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi de Americana, entretanto, o jovem já chegou sem vida ao local.

Aos policiais, o estudante disse que tinha combinado com a vítima que iria para casa tomar banho e, depois, os dois se encontrariam na esquina da Rua Benedito Ramos e seguiriam juntos para a praça do bairro. Porém, L.S.S. alega que não encontrou o amigo no horário combinado e, então, seguiu a pé pela trilha, momento em que viu Victor Hugo de bruços. O estudante afirma que chegou a chamá-lo, mas como o amigo não respondeu, ele virou o corpo da vítima e percebeu os ferimentos.

A perícia técnica foi acionada e o exame necroscópico foi requisitado. O caso será investigado.