João Jorge se prepara para assumir mandato em SP

O próximo domingo, dia 1º, marcará a posse de prefeitos e vereadores em todo o País, sendo que boa parte deles irá ocupar as cadeiras pela primeira vez. Na Câmara de São Paulo, um dos parlamentares eleitos pela primeira vez para a Casa já não é tão novo assim. João Jorge de Souza (PSDB), aos 57 anos, volta a ocupar cargo eletivo depois de 24 anos e na capital, a 120 quilômetros de Americana, seu antigo domicílio eleitoral e onde exerceu a função de parlamentar entre os anos de 1989-1992.

Natural de Jaborandi, interior de São Paulo, Jorge teve carreira política e pessoal em Americana, além de ter constituído família na cidade.

No caso de São Paulo, ele se elegeu em outubro com 42.404 pelo PSDB para a cadeira de vereador, depois de seis derrotas consecutivas concorrendo para prefeito, vice, deputado estadual e vereador. Cinco destes fracassos foram registrados nas urnas de Americana. Foto: Divulgação

“Eu já tenho vivência na política, mas assumir a vereança de uma cidade do tamanho de São Paulo dá uma grande ansiedade. Mas tive uma excelente escola, principalmente em Americana”, afirmou. Apesar de afastado de Americana desde 2006, quando foi candidato a deputado estadual, o tucano disse que nunca deixou a vida pública.

“Eu continuei trabalhando no poder público. Vim para São Paulo trabalhar no Governo do Estado, ajudei candidatos e atuei na Secretaria de Transporte Metropolitano. Acabei me especializando em mobilidade urbana”, disse.

A primeira tentativa de se candidatar para a vida pública paulistana foi em 2012, quando obteve 13,7 mil votos para o cargo de vereador. “O grupo que me apoia, que é a base tucana na Zona Leste, viu um potencial no resultado. Eu não estava há tanto tempo em São Paulo e foi uma votação expressiva. Eu tinha um sonho de voltar para o Parlamento e sempre gostei deste ambiente”, afirmou.

Carreira

A trajetória de João Jorge na política eleitoral começou em 1988 com sua eleição para a Câmara de Americana pelo PDT. Já em 1992, ele tentou o cargo de vice-prefeito quando deixou o partido liderado na época pelo prefeito Waldemar Tebaldi e foi para o PSDB fazendo a primeira parceria com Chico Sardelli, hoje deputado estadual pelo PV. Eles foram derrotados por Frederico Pollo Muller.

Em 1996 e 2000, o tucano lançou candidatura encabeçando a chapa e perdeu ambas para Waldemar Tebaldi, antigo aliado. Em 2004 tentou novamente a vitória saindo como vice de Sardelli, mas desta vez quem levou a melhor foi Erich Hetzl Júnior. A última tentativa do tucano ocorreu em 2006, quando teve 26.409 votos ao cargo de deputado estadual.

Hoje, o novo vereador de São Paulo não vê a possibilidades de retornar para Americana, nem como candidato a deputado. “Tenho família em Americana, gosto desta cidade. Meus netos estão aí, quero ser enterrado aí, mas meu futuro político está em São Paulo”, finalizou.