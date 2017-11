Jardim Botânico tem campanha de prevenção contra o diabetes

Neste sábado (11) a ADAM (Associação dos Diabéticos de Americana) realiza uma campanha de prevenção e detecção de diabetes no Jardim Botânico Municipal. A ação vai ocorrer das 9h às 12h e contará com a equipe multidisciplinar da associação e voluntários. A campanha é promovida em alusão ao Dia Mundial do Diabetes, comemorado no dia 14 de novembro.

Durante a campanha serão disponibilizados 500 testes de glicemia, aferição de pressão arterial, além de avaliação de “pé diabético”. De acordo com a assistente social da entidade, Josane Bosso da Costa, as pessoas que apresentarem exames alterados receberão orientação de uma nutricionista e serão convidadas a participarem das atividades oferecidas pelo grupo de apoio da instituição.

LEIA TAMBÉM: Expodeps já comercializou 90% dos estandes

Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

O grupo de apoio atua com palestras todas as quintas-feiras, das 13h30 às 15h e das 19h30 às 21h, mas há também atendimentos individuais, feitos por agendamento durante todos os dias da semana. Aproximadamente 150 associados frequentam assiduamente o local. Além das palestras, a entidade também fornece alguns insumos, como insulina, seringas e fitas para realização de exame, sempre que recebe doações de empresas, do poder público, de grupos e instituições diversas. “Quando recebemos alguma doação nós repassamos aos associados, também temos um brechó de roupas, calçados e brinquedos, para angariar fundos e reverter em benefício deles”, explicou Josane.