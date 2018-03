Irmãos são presos por tráfico no Parque da Liberdade

Dois irmãos foram presos em flagrante por tráfico de drogas no início da tarde do último sábado (24), no bairro Parque da Liberdade, em Americana, após denúncia anônima dando conta de que eles vendiam e ainda guardavam entorpecentes na casa onde moravam.

Segundo informações da PM, após a denúncia, os policiais se dirigiram ao bairro e abordaram os irmãos na Rua Serra Geral, mas eles não tinham consigo qualquer tipo de droga objeto ilegal. Entretanto, durante questionamento por parte dos PMs, ambos acabaram admitindo que guardavam drogas na casa onde moravam, no mesmo endereço da abordagem. Foto: Polícia Militar / Divulgação

Na casa, os policiais acharam diversas porções de cocaína, que pesaram 10 gramas, objetos utilizados para preparo dos entorpecentes para venda e anotações da contabilidade do tráfico, além de dois telefones celulares e R$ 211 em dinheiro.

A presença do canil da Gama (Guarda Municipal de Americana) foi solicitada e o cão Hércules acabou encontrando mais 90 gramas de maconha que estavam escondidos, já separados e embalados para comércio.

Levados à CPJ (Central do Polícia Judiciária) de Americana, ambos os irmãos foram autuados em flagrante por tráfico e associação para o tráfico, ficando à disposição das autoridades responsáveis.