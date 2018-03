Irmãos são assassinados em bar na Estrada Ivo Macris

Dois irmãos, de 26 e 31 anos, foram mortos a tiros em um bar na Estrada Ivo Macris, no bairro Monte Verde, em Americana, na madrugada deste domingo (25). Um terceiro homem, de 26 anos, também foi baleado na ocasião.

Segundo a PM (Polícia Militar), uma funcionária de um bar relatou que estava se preparando para fechar o estabelecimento, momento em que foi para uma parte interna do local e ouviu vários tiros em seguida. Quando voltou para a área comum, se deparou com os três baleados. Foto: Arquivo / O Liberal

A polícia disse que, pelo depoimento da testemunha, não ficou claro se alguém invadiu o local atirando ou se houve uma briga entre eles. Nenhuma arma foi encontrada no bar. A PM também não soube informar em que partes do corpo os três foram atingidos, nem quantos disparos acertaram cada um. Os dois irmãos morreram no estabelecimento.

O homem ferido foi socorrido para o Hospital Municipal de Paulínia, onde passaria por cirurgia, de acordo com a PM. A polícia não forneceu o nome de nenhuma das vítimas.

Nos dois primeiros meses do ano, houve apenas um homicídio em Americana, segundo os dados mais recentes da SSP (Secretaria Estadual de Segurança Pública), divulgados na sexta-feira (23).