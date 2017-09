Integrante de quadrilha morta já havia sido preso em Americana

Um dos dez bandidos mortos em confronto com a Polícia Civil na Zona Sul de São Paulo no último domingo (3), após roubo contra uma residência, já havia sido preso em Americana no ano de 2012, após assaltar uma residência no bairro Frezzarin e ser detido por policiais militares e patrulheiros da Gama (Guarda Municipal de Americana).

Foto: Marcelo Gonçalves / Sigmapress / Estadão Conteúdo

Sassá chegou a ser condenado pelo roubo, mas anos depois conseguiu passar a cumprir a pena em regime aberto. Mesmo assim, ele era tido como foragido da Justiça.

Crime em São Paulo

Policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) afirmaram nesta segunda (4), que a quadrilha que invadiu uma residência no Jardim Guedala, zona sul da cidade, seria responsável por 30 ataques contra imóveis e caixas eletrônicos em diversas cidades de São Paulo e outros Estados.

Durante a operação realizado no domingo, dez suspeitos de integrarem o bando morreram em um tiroteio com policiais civis no Jardim Guedala, região do Morumbi. Quatro policiais ficaram feridos por estilhaços no confronto.

Segundo investigações dos policiais do Deic, a organização criminosa era especializada em roubos e furtos cujos alvos eram residências em bairros nobres da cidade de São Paulo, especialmente nos bairros do Morumbi e do Jardim Europa, na Zona Sul. Também em condomínio de luxo nos municípios de Cotia e de Barueri, na Região Metropolitana.

Os policiais conseguiram descobrir o imóvel alvo quando a invasão estava se desenrolando. Pelo menos 10 homens, fuzis e no mínimo dois carros blindados estavam no local, segundo o Deic.

De acordo com a polícia, a quadrilha obteve informações da movimentação policial e decidiu abrir fogo contra as equipes do Deic. Em seguida ocuparam os dois veículos e saíram para lados opostos. Um dos carros atingiu uma viatura durante a fuga e o outro um poste. Os ocupantes atiraram contra os policiais, mas acabaram feridos.

Os líderes Misael Pereira Bastos, o Sassá, e Felipe Macedo de Azevedo, o Miojo, estavam entre os feridos. Ambos eram procurados pela Justiça. No total foram apreendidos quatro fuzis.

Passagens

Nove dos dez integrantes da quadrilha tinham passagem na polícia. A exceção é Rodrigo Kaique Evangelista dos Santos, de 18 anos.

O líder do bando, Mizael Pereira Bastos, o Sassá, era procurado da Justiça por roubo. Segundo a Polícia Civil, ele participou de ataques a caixas eletrônicos e agências bancárias no interior, neste ano.

O outro líder é Felipe Macedo de Azevedo, o Miojo, de 24 anos, que era procurado por homicídio e receptação. Também era procurado da Justiça Hudson Macedo, o Neném, de 29 anos, por tráfico, receptação e uso de documento falso, além de Ires da Silva Queiroz, de 28, por roubo.

Rafael Anunciação dos Santos, de 28, tinha passagem por roubo, assim como Edmilson José Rocha, de 35 anos, que também era fichado por furto, segundo as investigações.

Jeferson Souza de Melo, de 33 anos, já tinha sido acusado de praticar roubo e furto. Já Paulo Ricardo Sena Matos, de 30, era acusado de roubo, formação de quadrilha e resistência.