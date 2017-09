Patrulheiros têm capacitação sobre Justiça Restaurativa

A Gama (Guarda Municipal de Americana) recebeu uma capacitação de facilitadores na implantação de Justiça Restaurativa em Americana. O encontro contou com a participação de instrutores em práticas circulares restaurativas e guardas municipais de Laranjal Paulista, representantes da Gama, Secretaria de Ação Social, das redes Municipal e Estadual de Educação, Vara da Infância e OAB (Ordem dos Advogados do Brasil). Foto: Imprensa-Divulgação

Durante a capacitação, os integrantes do grupo receberam treinamento sobre o Círculo Restaurativo, metodologia que faz parte do programa. A Justiça Restaurativa prevê o diálogo entre vítima e autor de crimes como parte do processo de recuperação e conciliação entre as partes. Trata-se de um projeto de Justiça com enfoque na cultura de paz, por meio da responsabilização, empoderamento e o pertencimento ao meio.

Em Americana, o juiz das Execuções Criminais e da Infância e Juventude de Americana, Gerdinaldo Quichaba Costa, propôs a criação de um grupo para a implantação do programa, que já teve início e segue na fase de introdução. Após a capacitação dos profissionais, o projeto vai atender crianças e adolescentes em conflito com a lei, incluindo o ambiente escolar nos seus conflitos. Há 12 anos, a ONU incentivou que o Brasil começasse a implantação do projeto em três regiões do país. Com resultados positivos, a Justiça Restaurativa foi implantada em outros locais.