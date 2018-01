Inscrições para prova de bolsa terminam nesta quinta

As inscrições para a Prova de Bolsas FAM (Faculdade de Americana) terminam nesta quinta-feira. A prova, que será realizada no domingo, oferece descontos de até 100% nas mensalidades, segundo a faculdade. Os interessados podem se inscrever por meio do site , de forma gratuita. O exame acontecerá das 13h30 às 16h30, na sede da instituição, localizada na Avenida Joaquim Boer, 733, Jardim Luciene. Foto: Divulgação

O teste consiste num caderno com 15 questões de conhecimentos gerais baseadas nas últimas edições do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Antes, o candidato deve passar por uma prova de ingresso, que é uma redação. Caso seja eliminado nessa etapa, ele não poderá participar da prova de bolsa.

De acordo com a FAM, a oportunidade é apenas para os candidatos que iniciarão a vida acadêmica no primeiro semestre deste ano.