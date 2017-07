Inscrições para curso de férias começam nesta terça

O Parque Ecológico Municipal Engenheiro Cid Almeida Franco abriu nesta terça-feira (4) as inscrições para curso gratuito “Feras de Férias no Zoo”, destinado às crianças de 8 a 12 anos. A atividade será promovida de 11 a 14 de julho, das 13 às 16 horas, e as inscrições podem ser feitas no Parque Ecológico das 8 às 16 horas, mediante apresentação de um documento de identidade. São oferecidas 40 vagas.

O curso será realizado por meio da Secretaria de Cultura e Turismo e terá o conteúdo de informações sobre os animais, conservação da natureza, jogos, atividades lúdicas e visita ao zoológico. Também serão apresentadas as ações desenvolvidas pelo Zoo, além do trabalho feito com os animais.

Serão abordados os temas sobre a importância dos zoológicos como instituições de conservação, as campanhas educacionais que utilizam os animais como embaixadores da causa conservacionista e o poder da área do zoológico como local atrativo da fauna urbana remanescente, que vem em busca de alimento, proteção ou moradia.