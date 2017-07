Inquéritos investigam ausência de professores em Americana

Foto: Arquivo / O Liberal

A suposta falta de professores na rede municipal de ensino e a consequente prestação do serviço por estagiários serão investigados por dois inquéritos civis, abertos simultaneamente pelo MPT (Ministério Público do Trabalho) e o pelo MP (Ministério Público do Estado de São Paulo). A prefeitura rebate a informação, alegando que o quadro de atribuição de aulas está completo e que não há falta de educadores na rede. No caso do MPT, antes da instauração efetiva do inquérito, ainda no dia 12 de junho, foi elaborado um procedimento preparatório que juntou eventuais provas de irregularidades cometidas e ficou constatada a procedência das denúncias.

A portaria assinada por Alvamari Cassilo Tebet, da Procuradoria do Trabalho, determina a apuração de todos os fatos relatados e cita especialmente as denúncias sobre desvio de funções. O MPT também resolve que qualquer cidadão pode prestar informações que venham a colaborar com as investigações.

A secretária de Educação, Juçara Novelli, explica que os estagiários dão suporte ao trabalho pedagógico dos professores e em nenhum momento eles substituem ou assumem responsabilidade pelas salas de aula. “Quanto aos inquéritos, a administração vai respondê-los à medida que for notificada”, informou Juçara, por meio de nota oficial.