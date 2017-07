Inquérito vai apurar obras do DAE

O MP (Ministério Público de Americana) instaurou inquérito para investigar as obras realizadas na Rua São Gabriel pelo DAE (Departamento de Água e Esgoto) em fevereiro do ano passado. O promotor de Justiça, Sergio Claro Buonamici, determinou que a autarquia envie em um mês cópia de todo o processo administrativo, licitatório e de contrato para apurar se houve ou não improbidade administrativa na obra pública que custou R$ 250 mil. No início do mês, em entrevista ao LIBERAL, o diretor interino do DAE, Leandro Tresoldi, admitiu que 214 metros de tubulação nova estão enterrados no local sem estarem ligados à rede ou sequer em funcionamento.

O promotor foi provocado a investigar ao caso através de uma denúncia feita pelo vereador Sergio Alvarez, o padre Sergio (PT). No mês passado, ele ouviu anonimamente funcionários que trabalharam na obra e afirmam que a tubulação foi “soterrada” em uma tentativa de esconder a falha de planejamentos dos gestores. Os servidores relataram que após sucessivos vazamentos de água que deixaram mais de 50 mil pessoas da região do Pós-Anhangüera sem água, o DAE anunciou emergencialmente a troca de um grande trecho da antiga rede de fibra de vidro como sendo a solução para o problema e o fim do desabastecimento.

Foto: Marcelo Rocha/O Liberal

Depois de comprar o material e abrir o local do vazamento, no entanto, a diretoria foi informada que o problema era mais simples. Apenas uma ventosa precisou de manutenção para aliviar a pressão na área de baixada e estender a vida útil da rede. A solução encontrada então foi enterrar a nova subadutora e esperar até que o trecho precisasse ser realmente substituído. A interligação teria sido evitada na época como forma de poupar a população de mais dois dias sem o recurso natural, segundo defendeu o atual diretor interino.