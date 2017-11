Iniciativa de aluna de 11 anos resulta em ato pelo meio ambiente

A aluna Ana Beatriz Pereira de Brito, de 11 anos, do quinto ano, do Ciep São Jerônimo, estava inquieta com o que via na natureza ao seu redor. Sua vontade era articular a escola e desenvolver ações de conscientização de sua comunidade. Depois de quatro meses, Ana está feliz, pois neste sábado (25), às 9h, acontece um ato na Praça da Fraternidade do bairro São Jerônimo em favor do meio ambiente.

“Em minha casa tem muito pó e eu não vejo árvores na rua. Eu não via as pessoas preocupadas com essa realidade. Só queimam e não plantam nada. Se acabar a árvore a gente também será exterminado. Resolvi pesquisar e escrever um texto”, disse Ana. O texto dela foi distribuído em sua sala e sensibilizou a professora Adriana de Abreu.

“No inicio do segundo semestre a Ana vinha conversando comigo sobre suas preocupações. Ela apresentou seu texto para o quinto ano C (25 alunos) e eles abraçaram a ideia”, lembrou Adriana. O segundo passo foi conversar com os outros dois quintos anos, A e B. “Eles também gostaram e resolvemos transformar o texto em um projeto”, revelou a professora.