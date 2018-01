Industriário e ajudante são presos após denúncia de tráfico de drogas

Um industriário de 41 anos e um ajudante de 20 anos foram presos na noite deste domingo (7), em Americana, após denúncia de que um deles cedia a casa para fracionar e embalar drogas. O flagrante aconteceu na Rua São Tomé, no Jardim Nossa Senhora do Carmo. Foto: Divulgação/Polícia Militar

Policiais militares faziam patrulhamento pelo bairro quando foram informados por um popular de que o morador de uma residência na Rua São Tomé estaria emprestando a casa para o embalo de entorpecentes.

No endereço, se depararam com o homem alvo da denúncia, em frente ao imóvel com uma garrafa de cachaça nas mãos. Ele confirmou ser o morador e proprietário da residência e disse que havia ido comprar a bebida a pedido de um conhecido dele, um ajudante geral de 20 anos, que estaria no interior da casa.