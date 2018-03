Indústrias da região fecham 360 postos de trabalho em fevereiro

Foto: Arquivo / O Liberal

A indústria da região fechou 360 postos de trabalho em fevereiro, segundo levantamento do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo). Na Diretoria Regional de Americana o recuo foi de 1,06% em relação ao mês anterior – com esse percentual, a diretoria ficou entre as cinco com piores resultados em fevereiro no Estado de São Paulo. A Diretoria Regional de Santa Bárbara d’Oeste recuou 0,06%, e o resultado foi classificado como estável.

A Diretoria de Americana, que inclui ainda Nova Odessa e Cosmópolis, fechou 350 vagas. Os setores responsáveis pelo resultado foram Produtos de Metal (-2,50%), Produtos Têxteis (-2,03%) e Borracha e Plástico (-1,09%).

Em números absolutos, foram fechadas 10 vagas em Santa Bárbara d’Oeste. Para o presidente do Ciesp de Santa Bárbara d’Oeste, Nivaldo José da Silva, a tendência é de abertura de postos de trabalho nos próximos meses.

Estado. A indústria paulista gerou 2 mil postos de trabalho em fevereiro, melhor saldo de empregos para o mês desde 2014. Percentualmente, isso representa uma alta de 0,10% em relação a janeiro.

“Apesar de uma estabilidade na geração de empregos na indústria em fevereiro, esperamos aceleração desse saldo para os próximos meses estimulada pelo aumento da confiança empresarial e do consumo”, afirmou o segundo vice-presidente da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), José Ricardo Roriz Coelho.