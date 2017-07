Incêndio em apartamento na Praia Azul deixa um morto

Um incêndio que atingiu um apartamento na Rua Gerônimo Santon, no bairro Praia Azul, deixou uma pessoa morta na manhã desta terça-feira, em Americana. A vítima foi identificada como o comerciante Donizete Silva, de 54 anos. Foto: Facebook / Reprodução

Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta das 5h30 e atingiu dois cômodos do apartamento, uma sala e o quarto onde estava a vítima. Quando a corporação chegou no local, o corpo do comerciante já estava totalmente carbonizado.

O incêndio já foi controlado e a Polícia Científica foi acionada para periciar o local. Não há detalhes do que teria provocado o incêndio.