Incêndio destrói quarto em casa na Vila Mathiensen

Um incêndio destruiu um quarto em uma residência localizada na Rua Pica-Pau, na Vila Mathiensen, em Americana, na tarde desta sexta-feira (6). Ninguém ficou ferido.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Americana, a corporação foi acionada por volta das 16h e, ao chegar ao local, controlou o fogo rapidamente, seguindo então para a fase de rescaldo do local atingido pelas chamas.

Não há informação sobre se havia alguém dentro da casa no momento em que o incêndio começou, mas já se sabe que não houve feridos em função do ocorrido.

Dentro do quarto atingido, diversos objetos foram destruídos, como móveis e roupas e, ainda de acordo com os bombeiros, foram causados danos à estrutura do cômodo, tornando necessária a presença de técnicos da Defesa Civil de Americana para avaliar a segurança do local, que pode vir a ser interditado.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas e serão investigadas pelas autoridades responsáveis.

