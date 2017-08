Incêndio destrói casa no bairro Nova Americana

Na hora em que as chamas começaram, a moradora da residência, uma dona de casa de 22 anos, que vive no local com sua filha, de apenas 2 anos, não estava em casa.

Um incêndio de grandes proporções na noite desta terça-feira (15) destruiu uma casa localizada na Rua Quintino Bocaiuva, no bairro Nova Americana, em Americana. Apesar dos grandes estragos causados no imóvel, ninguém se feriu, mas existe a possibilidade de o incêndio ter sido criminoso, segundo testemunhas.

“A ocorrência chegou via denúncia pelo 193 e em três minutos as viaturas já estavam no local combatendo o incêndio. A casa está toda comprometida, a caloria comprometeu toda a estrutura do telhado, bem como as paredes. Nós já pedimos no local a Defesa Civil que vai interditar”, comentou em entrevista ao LIBERAL o tenente Flávio Medrado de Souza, do Corpo de Bombeiros de Americana. Foto: Guilherme Magnin-O Liberal (10)

Segundo apurou a reportagem junto a testemunhas que optaram por não se identificar, existe a possibilidade de o incêndio ter sido criminoso, uma vez que um homem, que seria namorado da moradora, teria sido visto na casa com uma mochila no momento em que as chamas começaram, tendo deixado o local logo em seguida, tomando rumo desconhecido, mas isso ainda deve ser investigado pela Polícia Civil após a perícia técnica.

LEIA TAMBÉM: Trio é detido na Estrada da Balsa com peças de veículos supostamente roubadas

Viaturas da Polícia Militar estiveram no local e os policiais ouviram a moradora para saber mais sobre o ocorrido, sendo que o caso seria registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Americana ainda na madrugada desta quarta-feira (16).

Patrulheiros da Gama (Guarda Municipal de Americana) estiveram no local e fizeram a orientação do trânsito na Avenida Abdo Najar, que fica ao lado do quarteirão onde houve o incêndio. A Defesa Civil de Americana era aguardada no local ainda nesta madrugada para realizar a interdição do imóvel.