Incêndio atinge Ecoponto do Jardim Mirandola

Um incêndio atingiu um Ecoponto na Rua Roma, no Jardim Mirandola, em Americana, na tarde desta sexta-feira (28). O fogo foi controlado por volta das 20h e não houve vítimas. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, não é possível afirmar as causas do incidente até o momento. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

De acordo com uma moradora das proximidades do local, Nilza Andrade Souza, as chamas eram de grandes proporções. “Era fumaça pra todo lado, a gente logo ligou para os bombeiros”, comentou, lembrando que essa não é a primeira vez que o local é incendiado. “Eu tenho alergia e é complicado quando acontece isso, faz muito mal para a nossa saúde”, relatou.

LEIA TAMBÉM: Abastecimento no Nova Carioba e no Jaguari é interrompido

Outro incêndio atingiu uma área na Praia dos Namorados em Americana na última quarta-feira (26). De acordo com informações do Corpo de bombeiros, devido ao tempo seco, os incêndios são frequentes nessa época do ano.