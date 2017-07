Incêndio atinge dois veículos em funilaria de Americana

De acordo com o proprietário da funilaria, Amauri Alves, o fogo teve início quando foi dada partida no Palio. O veículo pertence a uma família que mora em uma residência nos fundos do estabelecimento. A partir daí, o fogo se alastrou e atingiu uma Belina que estava na funilaria e que Alves havia adquirido para vender.

Os bombeiros controlaram as chamas e a Gama (Guarda Municipal de Americana) foi chamada para apoiar com o tráfego na região. O boletim de ocorrência do caso foi registrado na CPJ (Central da Polícia Judiciária) por volta do meio-dia. Foto: Corpo de Bombeiros de Americana / Divulgação

O Corpo de Bombeiros de Americana controlou um incêndio na APP (Área de Preservação Permanente) da Gruta Dainese. O fogo teve início por volta do meio-dia e durou cerca de uma hora e meia, de acordo com a corporação. As chamas atingiram cerca de 20 mil metros quadrados. A corporação utilizou água e também abafadores para extinguir o fogo. Houve apoio da população local para controlar o incêndio, segundo os bombeiros.