Incêndio atinge área verde da Indústria Nardini

Um incêndio atingiu uma área verde localizada ao lado da Indústria Nardini, em Americana, na noite deste sábado (5). O fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros de Americana com o auxílio da brigada de incêndio da fábrica.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o incêndio teve início em uma área com mato no terreno da indústria e não invadiu o seu interior, ficando restrito apenas à área externa. As causas do incêndio são desconhecidas. Não houve vítimas.

