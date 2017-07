Incêndio atinge área na Praia dos Namorados

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área verde às margens da Estrada da Usina Ester, na Praia dos Namorados, na noite desta quarta-feira (26). O Corpo de Bombeiros levou quase cinco horas para conseguir apagar as chamas. Além do veículo da corporação, outros dois caminhões da Usina Ester estiveram no local ajudando no combate.

Os bombeiros foram acionados por volta das 21h, mas o incêndio teve início por volta das 19h, segundo a corporação. Como trata-se de uma área de difícil acesso e com elevação no solo, o caminhão do corpo de bombeiros precisou manter-se afastado por questões de segurança. As chamas foram apagadas somente por volta das 2h da madrugada desta quinta-feira (27). Ninguém ficou ferido.

De acordo com o tenente Vitor, os incêndios nesta época do ano são frequentes em função do tempo seco, e mesmo durante a noite e umidade do ar continua baixa, facilitando as ocorrências. Na quarta-feira, a umidade relativa do ar entrou em estado de atenção em Americana, registrando 28%, abaixo dos 30% recomendados. Não há uma estimativa de quantos metros quadrados foram queimados na ocorrência da Praia Azul.